В Казани временно огранили движение по улице Габдуллы Тукая

В Казани временно огранили движение по улице Габдуллы Тукая из-за выноса коммуникаций и переустройства светофорных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 27 июля до 15 августа закрыт участок улицы Габдуллы Тукая на пересечении с улицей Салиха Сайдашева.

Фото: Максим Платонов

В Казани на нескольких участках автомобильных дорог по улицам Академика Сахарова и Закиева временно ограничено движение транспорта и пешеходов из-за строительства второй линии метрополитена.



Алексей Нечаев