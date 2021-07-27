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В Казани временно огранили движение по улице Габдуллы Тукая

11:28, 27.07.2021
В Казани временно огранили движение по улице Габдуллы Тукая
Фото: kzn.ru

В Казани временно огранили движение по улице Габдуллы Тукая из-за выноса коммуникаций и переустройства светофорных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 27 июля до 15 августа закрыт участок улицы Габдуллы Тукая на пересечении с улицей Салиха Сайдашева.

Фото: Максим Платонов

В Казани на нескольких участках автомобильных дорог по улицам Академика Сахарова и Закиева временно ограничено движение транспорта и пешеходов из-за строительства второй линии метрополитена.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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