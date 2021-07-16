В Казани вводятся новые ограничения движения на нескольких участках дороги по улице Академика Сахарова
В Казани на нескольких участках автомобильных дорог по улицам Академика Сахарова и Закиева временно ограничено движение транспорта и пешеходов из-за строительства второй линии метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
- С 19 по 25 июля движение автомобилей будет прекращено возле жилого дома №1а по ул.Академика Сахарова;
- с 26 июля по 1 августа — возле дома №39 по ул.Закиева.
- По 24 августа ограничено движение возле №12 и №13 по ул.Академика Сахарова.
- До 25 августа включительно продлевается ограничение движения по местному проезду между домами №12 и №16 и проезжей части возле дома №12 по ул.Академика Сахарова.
До 24 октября движение закрыли по тротуару в районе домов №25 и №21, а до 1 августа проезд ограничили возле дома №21.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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