«Калашников» передал НПО «Молния» в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Группа компаний «Калашников» передала корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) научно-производственное объединение «Молния», которое разработало космический корабль «Буран».
НПО передано в КТРВ в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».
Напомним, в сентябре 2019 года госкорпорация «Ростех» и «Калашников» подписали договор купли-продажи 60% научно-производственного объединения «Молния». Ростех» при этом сохранил за собой право в течение 10 лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь за собой отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым