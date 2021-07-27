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«Калашников» передал НПО «Молния» в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

11:19, 27.07.2021
«Калашников» передал НПО «Молния» в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Фото: kalashnikovgroup.ru

Группа компаний «Калашников» передала корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) научно-производственное объединение «Молния», которое разработало космический корабль «Буран».

НПО передано в КТРВ в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

Напомним, в сентябре 2019 года госкорпорация «Ростех» и «Калашников» подписали договор купли-продажи 60% научно-производственного объединения «Молния». Ростех» при этом сохранил за собой право в течение 10 лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь за собой отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам.

Татьяна Демина
Бизнес
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