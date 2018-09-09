«Ростех» продал «Калашникову» 60 процентов акций авиакосмического предприятия «Молния»

Госкорпорация «Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор купли-продажи 60 процентов научно-производственного объединения «Молния». Предприятие принимало участие в создании орбитального корабля «Буран».

— Мы долго готовили сделку, просчитывая все нюансы по дальнейшему финансовому оздоровлению и развитию предприятия. «Ростех» сохраняет за собой право в течение 10 лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь за собой отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. В пользу госкорпорации регистрируется и залог акций НПО «Молния» с запретом на отчуждение без согласия «Ростеха» на 10 лет, — цитирует замруководителя «Ростеха» Александра Назарова ТАСС.

При этом, задолженность «Молнии» в 600—700 млн рублей концерну нужно будет погасить за счет собственных средств.

Ранее сообщалось, что акции «Калашникова» по-прежнему распределены между «Ростехом» (25% плюс одна акция) и «Транскомплектхолдингом» (75% минус одна акция).