В Татарстане по нацпроекту переоборудуют пять больниц

В Татарстане переоснастят пять медицинских учреждений для больных с нарушением мозгового кровообращения. Переоборудование пройдет по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РТ», входящим в национальный проект «Здравоохранение».



Работы по переоснащению пройдут в казанском Межрегиональном клинико-диагностическом центре и центральных районных больницах в Елабуге, Нижнекамске, Зеленодольске и Буинске. За год планируют закупить 217 единиц медоборудования на общую сумму в 170,4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

По проекту планируется обеспечить пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями лекарствами, сообщает Минздрав Татарстана.

Известно, что на национальный проект «Здравоохранение» в Татарстане направят 2,5 млрд рублей.

Маргарита Головатенко