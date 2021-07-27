Каримова и Каменский завоевали бронзовую медаль Олимпиады в смешанной стрельбе
Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский стали бронзовыми медалистами Олимпийских игр — 2020 в Токио в смешанной стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
В матче за третье место российский дуэт оказался точнее южнокорейской пары Эй Джин Вон/Тай Юн Ван — 17:9.
Напомним, ранее Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в смешанной стрельбе.Спорт
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