Новости спорта

10:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Каримова и Каменский завоевали бронзовую медаль Олимпиады в смешанной стрельбе

09:42, 27.07.2021
Каримова и Каменский завоевали бронзовую медаль Олимпиады в смешанной стрельбе
Фото: vk.com/olympic_russia

Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский стали бронзовыми медалистами Олимпийских игр — 2020 в Токио в смешанной стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

В матче за третье место российский дуэт оказался точнее южнокорейской пары Эй Джин Вон/Тай Юн Ван — 17:9.

Напомним, ранее Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в смешанной стрельбе.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также