В Казани вынесли приговор по афере со «взяткой под «Газпром»

Фото: «Реальное время»

К 2,5 годам колонии общего режима приговорил накануне владельца челнинской фирмы «Газтеплолюкс» Айзата Хусаинова Вахитовский райсуд Казани. На процессе он признал вину в покушении на мошенническое хищение 3,6 млн рублей под видом взятки, передает журналист «Реального времени».



Напомним, в июне 2020-го Хусаинова задержали в машине у здания банка в центре Казани после получения вышеназванной суммы и арестовали по подозрению в посредничестве взятке.

На старте расследования силовики получили информацию, что за 3,6 млн рублей Хусаинов взялся «решить вопрос» с должными лицами «Газпром трансгаз Казань» по предоставлению техусловий для подключения тепличного комплекса. При первоначальном обращении с этим вопросом предприниматели получили отказ и стали искать обходные пути.

В суд дело Хусаинова ушло с обвинением в покушении на мошенничество, вину он признал еще на предварительном следствии. Гособвинитель запрашивал срок в 3,5 года.