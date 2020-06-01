МВД разрешило использовать все цифры в трехзначном коде региона

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В МВД внесли изменения, согласно которым код региона на автомобильных номерах может быть прописан любыми цифрами. Ранее код мог начинаться только с цифр 1 или 7.

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — цитирует ТАСС слова своего источника в правоохранительных органах.

В МВД предложили разрешить использование трехзначных кодов для расширения возможных комбинаций в начале 2020 года.

В 2019 году сообщалось, что ГИБДД Татарстана уже начала выдачу госномеров нового образца. Они предполагают написание буквенного и цифрового кода в две строки.