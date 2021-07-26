80% оставшихся в реестре обманутых дольщиков в Татарстане восстановят в правах

Фото: Максим Платонов

1971 обманутый дольщик на сегодняшний день числится в реестре Фонда по их поддержке, созданном в Татарстане в 2017 году. При этом в третьем квартале 80% из них наконец смогут стать полноправными владельцами купленных у недобросовестных застройщиков квадратных метров. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава республиканского отделения федерального Фонда по поддержке обманутых дольщиков Иван Новиков.



Всего за три года — с 2017-го по 2020-й — по региональной программе было сдано 28 проблемных домов общей площадью 240 тыс. кв. метров. В правах были восстановлены 3 207 обманутых дольщиков, сообщил Новиков. В статусе нерешенных проблемных объектов пока остаются 13 домов, из них судьба девяти объектов должна решиться уже в этом году. Два дома достраивают по региональной программе, семь самых сложных — наследие строительных компаний «Свей» и «ФОН» — по федеральной. На завершение строительства этих домов потребовалось 9 млрд рублей, треть суммы была выделена из республиканского бюджета.

Несколько дней назад Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии дома №6 в ЖК «Золотая середина» требованиям технических регламентов и проектной документации. Там более 120 квартир предназначены для обманутых дольщиков.