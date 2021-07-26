В Татарстане с начала 2021 года резиденты промпарков создали более 4 тыс. рабочих мест

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане с начала 2021 года резиденты промышленных парков создали 4 170 рабочих мест. Всего с начала их функционирования в республике появилось 38 626 вакансий.

В этом году у татарстанских промышленных парков появились 10 новых резидентов. Всего в республике на сегодняшний день их насчитывается 1 526, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Из 105 действующих промпарков только 18 получали финансирование из бюджетных средств на общую сумму 6,4 млрд рублей. При этом объем налоговых платежей объектов инфраструктуры с госучастием во все уровни бюджетов и внебюджетных фондов за 2020 год составил 19,1 млрд рублей.

Напомним, в начале июля в Татарстане стартовал прием заявок от резидентов и управляющих компаний промышленных парков на комплекс мер, направленный на развитие, если загрузка промпарков ниже 70%.



Татьяна Демина