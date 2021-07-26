В Челнах подростки могут получить за работу летом по 5,1 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах школьники и студенты могут получить 5,1 тыс. рублей за работу летом. Об этом рассказал начальник Управления по делам молодежи города Айзат Махмутов.

По его словам, школьники и студенты могут заработать 3 198 рублей, работая по 2 часа в день. С учетом налога это 3 тыс. рублей. Также несовершеннолетним выплачивается материальная поддержка в размере 2 250 рублей. При графике два часа в день подростки могут заработать около 5,1 тыс. в месяц, сообщают сhelny-biz.

Фото: Максим Платонов

В мае «Реальное время» узнало, куда могут трудоустроиться подростки в Татарстане, на какой доход они могут рассчитывать и что необходимо будет сделать родителям перед тем, как отправить чадо «в люди».

Алексей Нечаев