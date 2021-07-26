В Татарстане комбайнер погиб, попав под жатку — Следком организовал проверку

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительным данным, в воскресенье, 25 июля, в Мензелинском районе РТ на поле у поселка Дружба при уборке зерна 56-летний мужчина, работавший на комбайне «Нива», попал под жатку, в результате чего погиб на месте.

Причина случившегося пока не установлена. СУ СКР по Татарстану организовало доследственную проверку.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В прошлом году в Кайбицком районе Татарстана во время уборочных работ загорелся комбайн. Сельхозтехника вспыхнула на ходу. О пострадавших не сообщалось.



Татьяна Демина