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Кудерметова с Весниной вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде

10:56, 26.07.2021
Кудерметова с Весниной вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Российская пара Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в парном разряде по теннису.

В 1/8 финала россиянки обыграли в трех сетах представительниц Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс — 6:2. 3:6, 10:7.

В борьбе за выход в полуфинал турнира Кудерметова и Веснина сыграют против теннисисток из Украины Людмилы и Надежды Киченок.

Напомним, ранее обе россиянки выбыли из соревнований среди одиночниц.

Спорт
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