Кудерметова с Весниной вышли в четвертьфинал Олимпиады в парном разряде
Российская пара Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в парном разряде по теннису.
В 1/8 финала россиянки обыграли в трех сетах представительниц Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс — 6:2. 3:6, 10:7.
В борьбе за выход в полуфинал турнира Кудерметова и Веснина сыграют против теннисисток из Украины Людмилы и Надежды Киченок.
Напомним, ранее обе россиянки выбыли из соревнований среди одиночниц.Спорт
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