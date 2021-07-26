Мишустин допустил введение на Курилах режима свободной таможенной территории

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли заявил, что власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной территории. Об это сообщает «РИА Новости».

«Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным», — отметил он.

Правительство Японии выразит протест российской стороне в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Итуруп, поскольку этот визит противоречит последовательной позиции Японии по Курильским островам, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.



Алексей Нечаев