«Ведомости»: Хуснуллин стал куратором Росреестра

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин с 19 июля курирует Росреестр. Ведомство будет подчиняться ему напрямую.

По задумке кураторство Хуснуллина поможет оптимизировать работу и ускорить процесс наращивания градостроительного потенциала, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к кабмину и представителя секретариата вице-премьера.

Напомним, Росреестр с прошлого года подведомственен правительству России. До этого ведомство подчинялось Минэкономразвития РФ. До Хуснуллина куратором Росреестра был Алексей Оверчук.

Неделю назад премьер-министр России Михаил Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ. Хуснуллин стал ответственным за ЮФО.

Татьяна Демина