13-летняя японка Нисия завоевала золото в скейтбординге на Олимпиаде
В Токио завершились соревнования по скейтбордингу в дисциплине «стрит» в рамках летних Олимпийских игр — 2020.
Победу одержала 13-летняя японская спортсменка Момидзи Нисия. За свое выступление японка получила 15,26 балла.
Второе место заняла еще одна 13-летняя скейтбордистка — бразильянка Раисса Леал (14,64). Тройку замкнула другая представительница Японии Фуна Накаяма (14,49), которой 16 лет.
Отметим, что скейтбординг впервые представлен на Олимпийских играх. Ранее этот вид спорта не считался олимпийским.Спорт
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