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В Минсельхозе спрогнозировали, каким будет урожай подсолнечника в 2021 году

20:59, 25.07.2021
В Минсельхозе спрогнозировали, каким будет урожай подсолнечника в 2021 году
Фото: commons.wikimedia.org

В России в 2021 году урожая подсолнечника совместно с мерами по ограничению его экспорта хватит для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

В новом сезоне (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август) прогнозируется увеличение урожая подсолнечника.

Фото: pixabay.com

Самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составляла 195,9%. При этом за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр, передает «РИА Новости».

Глава Масложирового союза Михаил Мальцев ранее прогнозировал сохранения в следующем сезоне оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр.

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