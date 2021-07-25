В Минсельхозе спрогнозировали, каким будет урожай подсолнечника в 2021 году

В России в 2021 году урожая подсолнечника совместно с мерами по ограничению его экспорта хватит для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

В новом сезоне (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август) прогнозируется увеличение урожая подсолнечника.

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Самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составляла 195,9%. При этом за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр, передает «РИА Новости».

Глава Масложирового союза Михаил Мальцев ранее прогнозировал сохранения в следующем сезоне оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр.