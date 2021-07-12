В России производители ожидают сохранения оптовых цен на подсолнечное масло

Сохранения в следующем сезоне оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр ожидает Масложировой союз России. Об этом сообщил ТАСС глава союза Михаил Мальцев.

«В настоящее время оптовые цены на подсолнечное масло пришли в равновесие со стоимостью бутылки масла на полке в районе 95 рублей за литр, как зафиксировано в соглашении (между производителями и ретейлерами, — прим. ред.), и останутся на этом уровне в течение следующего сезона», — сказал он.

Отмечается, что на все растительные масла, в том числе на подсолнечное, наблюдается падение мировых цен. Стоимость семян подсолнечника напрямую связана с мировыми ценами на продукцию переработки из него — подсолнечное масло и шрот.

Напомним, регионы России устраняют выявленные Федеральной антимонопольной службой признаки нарушений при предоставлении субсидий производителям подсолнечного масла и сахара.

Алексей Нечаев