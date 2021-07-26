Вертолет Ансат оснастят интеллектуальной системой безопасности

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Казанский вертолетный завод (КВЗ) представил на выставке МАКС-2021 в специально оборудованном павильоне демонстратор системы контроля технического состояния основных силовых элементов вертолета «Ансат». Ее разработали совместно с коллективом ООО НИЦ «ИРТ».

Система будет контролировать фактические нагрузки, которые могут воздействовать на автомат перекоса, вал, втулку и лопасти несущего винта непосредственно при пилотировании. Интеллектуальная система сбора данных позволит следить за темпом фактического расходования ресурса конкретного агрегата.



Автоматическая диагностика позволит контролировать наработку агрегатов вертолета с ограниченным ресурсом с учетом интенсивности, условий и особенностей его эксплуатации, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее Казанский вертолетный завод вместе с компанией Mecaer Avition Group завершил первый этап разработки системы по снижению шума для «Ансата».

