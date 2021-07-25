У вертолета «Ансат» появится новая система звукоизоляции

Казанский вертолетный завод вместе с компанией Mecaer Avition Group завершили первый этап разработки системы по снижению шума для вертолета «Ансат». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Система шумоподавления представляет собой звукопоглощающую панель, которая устанавливается между конструкцией фюзеляжа и потолочными панелями отделки. Ее сделали из передовых звукоизоляционных материалов. Для дополнительного улучшения звукоизоляции в VIP-конфигурациях изменили конструкцию панелей интерьера и материал для их изготовления. Там применяют специальный полимерный композиционный материал, между слоями которого вклеиваются высокоэффективные звукопоглощающие элементы.

Разработку представили на выставке МАКС-2021.

«В результате применения уровень шума в VIP-конфигурации составит 75 дБ», — рассказал заместитель управляющего директора — главный конструктор ОКБ КВЗ Алексей Гарипов.

Системой шумоподавления можно будет оснастить уже выпущенные вертолеты.



В начале апреля Казанский вертолетный завод (КВЗ) получил от Росавиации одобрение на установку бортовой стрелы на вертолет «Ансат», которая позволит безопасно поднимать на борт и спускать людей и грузы массой до 272 кг.