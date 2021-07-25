В Госдуме предложили добавить новую графу «национальность» в паспорт, приведя в пример Татарстан

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорт графу «национальность». В качестве примера он привел Татарстан, где в документе есть вкладыш на татарском языке.

В комитете неоднократно поднимался вопрос возвращения этой графы в паспорт. Решение пока не принято, у этой инициативы есть свои плюсы и минусы.

По словам депутата, малочисленные коренные народы хотели бы иметь национальность в паспорте. Но для этого им надо предъявить соответствующие документы.

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— В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Если человек хочет, чтобы у него в паспорте было прописано ФИО на татарском языке, это можно. Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность, - заявил Гильмутдинов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Отметим, что получить вкладыш на татарском языке в паспорт можно обратившись в МФЦ республики. Казанская активистка Лейла Лерон-Бахмутова рассказывала, что для получения вкладыша с государственным символом республики нужно написать заявление в свободной форме и заплатить пошлину в размере 300 рублей.

