Казанская активистка рассказала о способе получения татарского вкладыша в паспорт

Казанская активистка Лейла Лерон-Бахмутова рассказала, как получила татарский вкладыш в паспорт. По ее словам, получить такой вкладыш в паспорт «несложно, но и не просто».



Активистка утверждает: вкладки для паспортов на татарском языке закуплены республикой на 2 млн рублей, и попросить их можно. Сложность лишь в том, что сотрудники МФЦ о такой возможности почти ничего не знают: «Все друг у друга спрашивают «у тебя такое было? а что делать?», сообщила Лерон-Бахмутова в своем Instagram-аккаунте.

Тем не менее, проблема решаема: для получения вкладыша с государственным символом республики нужно написать заявление в свободной форме и заплатить пошлину в размере 300 рублей.

Фото: pixabay.com

Возможность добавить собственный вкладыш появилась у Татарстана после паспортной реформы в 2001-2004 годах. В 2015 году в Чувашии предложили ввести национальные вкладыши в паспорт по примеру Татарстана.

Маргарита Головатенко