«Наблюдается небывалый наплыв людей к берегам»: Казань захлестнули трагедии на «дикой» воде

Фото: Ринат Назметдинов

Сколько жизней унесла вода

В жару, когда температура воздуха держится стабильно выше 30-градусной отметки, казанцы ищут спасения от нее в водоемах. Иногда не находят: как сообщило сегодня ГУ МЧС РФ по Татарстану, только за прошедшие выходные в водоемах Татарстана утонули четыре человека, спасены двое. С начала купального сезона этого года на воде погибли 22 человека (в том числе один ребенок), спасены 13 человек (в том числе трое детей).

Накануне в Казани погиб 17-летний подросток — на пляже возле аквапарка «Ривьера». Его тело извлекли вечером в 25 метрах от берега. Спасатели подчеркнули: место, где он купался, было для этого не оборудовано.

Накануне в Казани погиб 17-летний подросток — на пляже возле аквапарка «Ривьера». Фото: ГУ МЧС России по РТ

Всего, напомним, в Казани оборудовано пять пляжей:

«Озеро Комсомольское»,

«Локомотив»,

«Нижнее Заречье»,

«Озеро Глубокое»,

«Озеро Большое Лебяжье».

Но по состоянию на 28 июня пляжи «Озеро Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье» не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и купание в них запрещено. Казанцев это, впрочем, не останавливало: накануне вечером на том же «Нижнем Заречье» собралось более сотни купальщиков.

На всех пляжах и в местах отдыха выставлены спасательные посты и организованы медицинские пункты, которые работают с 9.00 до 20.00.

На всех пляжах и в местах отдыха выставлены спасательные посты и организованы медицинские пункты. Фото: Ринат Назметдинов

С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 32 происшествия на воде, в которых погибли 14 человек, спасено 18, рассказал сегодня начальник Управления гражданской защиты исполкома города Фердинант Тимурханов. С начала купального сезона — 17 происшествий, погибли восемь человек, спасены девять. Первую помощь оказали 40 гражданам.

Тимурханов подчеркнул, все случаи гибели людей в Казани произошли в местах, не организованных для купания. В связи с этим в администрациях районов создали мобильные группы для патрулирования таких объектов.

— В связи с ограничениями, введенными санэпиднадзором, и аномально жаркой погодой наблюдается небывалый наплыв людей к берегам водных объектов. Заняты не только пляжи, но и все берега озер и рек, где есть подход к воде, — говорил Тимурханов на совещании в мэрии Казани.

В связи с этим УГС также проводит вечерние рейды по пляжам города, с 18 до 22.00

Тимурханов подчеркнул: все случаи гибели людей в Казани произошли в местах, не организованных для купания. Фото kzn.ru

Число пожаров растет, число пострадавших — уменьшается

На 28 июня в Казани зарегистрирован 851 пожар, и, вероятно, на фоне жары число пожаров также растет — на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего выросло число пожаров из-за возгорания ТБО — рост почти в два раза, сообщил Тимурханов.

Однако погибли на пожарах 15 человек — это меньше прошлого года на 16,7%. Получили травмы 30 человек, это меньше на 23%.

Тимурханов также сообщил, что еще не во всех жилищах социально неблагополучных семей и инвалидов установлены пожарные извещатели — на это не хватает еще около полумиллиона рублей.

Как рассказал Минвалеев, число комаров действительно увеличилось вместе с жарой. Фото kzn.ru

Борьба с комарами

Еще одна особенность знойного лета — обилие насекомых. Жители Казани жалуются на засилье комаров, об этом они говорили и во время последнего прямого эфира мэра Казани Ильсура Метшина в «Инстаграме». «Мэр теперь и за комаров на улице отвечает, — удивлялся он тогда. — И мы выросли с комарами. Лето! Такая пора! Надеемся, пойдут дожди и станет полегче, а пока вот так».

Тем не менее тему комаров обсуждали и на аппаратном совещании этим утром — о том, как борются в городе с насекомыми, докладывал начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

Как рассказал Минвалеев, число комаров действительно увеличилось вместе с жарой. Мероприятия по избавлению от комаров проводят на водоемах ежегодно, в местах, утвержденных татарстанским Роспотребнадзором. В этом году обработали 105 водоемов на площади 299 га, в том числе берега Казанки, Волги, озера Кабан.

А вот обработка против уже «вставших на крыло» комаров на территории города не проводится, добавил Минвалеев, ее проводят, только когда есть очаги инфекционных заболеваний — вроде малярии или лихорадки Западного Нила. Таких заболеваний в Казани не регистрировали как минимум последние три года.

Обработка против уже «вставших на крыло» комаров на территории города не проводится, добавил Минвалеев — ее проводят, только когда есть очаги инфекционных заболеваний. Фото дез-мос.рф

Против клещей обрабатывают леса, парки и скверы — всего 283 га. Перед Сабантуем обработку проводили дополнительно. Зимой и весной обработали 1 386 га городских парков, садов и скверов от грызунов. Осенью дополнительно обработают еще 928 га.

— В прошлые годы заселенность грызунами в таких местах, как Горкинско-Ометьевский лес, парк «Дубрава» и зеленая зона на улице Дубравной, была в несколько раз выше нормативных показателей. Проведенная обработка позволила снизить количество грызунов до нормативных показателей.

Александр Артемьев