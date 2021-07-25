Японец стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу

Японец Юто Хоригомэ победил в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «стрит» на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом пишет RT.

Скейтбординг дебютировал в олимпийской программе в Токио. Хоригоме набрал 37,18 балла. Второе место у бразильца Келвина Хофлера. Его результат — 36,15 балла, третье — у американца Джаггера Итона, набравшего 35,35 балла. Россияне в соревнованиях не участвовали.

