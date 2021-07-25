Умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Умер генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко, сообщили 25 июля в Министерстве здравоохранения.



Гендиректору НМИЦ гематологии было 69 лет. Причина смерти Савченко не уточняется.

«Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым ученым и организатором, увлеченным своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко», — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Савченко начал работу в НМИЦ гематологии в 1988 году, был заведующим отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга.

На счету Савченко более 1450 научных публикаций в отечественной и зарубежной литературе. Под его руководством защищено 30 кандидатских диссертаций и 14 докторских диссертаций, а еще 14 авторских свидетельств об изобретении.

Маргарита Головатенко