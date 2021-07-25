В России за сутки коронавирусом заболели 24 072 человека

За последние сутки в России выявили 24 072 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели 6 126 541 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 25 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 18 678 человек, всего выздоровевших — 5 490 634 человека. За сутки коронавирус унес жизни 779 россиян, всего от инфекции скончались 153 874 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России за сутки коронавирус выявили у 23 947 человек.

Маргарита Головатенко