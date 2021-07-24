В России за сутки коронавирус выявили у 23 947 человек

За последние сутки в России выявили 23 947 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 102 469 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 21 952 человек, всего выздоровевших — 5 471 956 человек. За сутки коронавирус унес жизни 799 россиян, всего от инфекции скончались 153 095 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России было зарегистрировано 23 811 случаев заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко