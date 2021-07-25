Метеорологи ЮАР зафиксировали 19 новых температурных рекордов, в некоторых частях страны выпал снег

В различных городах ЮАР за минувшие сутки метеорологи зафиксировали рекордно низкие температуры. В некоторых частях страны выпал снег.

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По данным местной метеослужбы, в разных городах страны установлено 19 новых температурных рекордов. В Йоханнесбурге температура опустилась до минус семи. Предыдущий рекорд — минус 6,3 градуса — зарегистрировали 19 июля 1995-го. В городе Кимберли похолодало до -9,9 градуса, пишет «РИА Новости».

В начале июля в канадской деревне Литтон зафиксировали беспрецедентные для этого региона +49,6 градуса. Это, в свою очередь, спровоцировало лесные пожары, которые практически уничтожили поселение. Из-за температурных рекордов в США и Канаде погибли сотни людей. Ученые тогда предупредили о наступлении на Земле «невозможной» жары.



Татьяна Леухина