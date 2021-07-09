Ученые рассказали о наступлении «невозможной» жары

Ученые предупредили о наступлении на Земле «невозможной» жары. Об этом пишет Sky News.

В канадской деревне Литтон недавно зафиксировали беспрецедентные для этого региона +49,6 градуса. Это в свою очередь спровоцировало лесные пожары, которые практически уничтожили поселение. Из-за температурных рекордов в США и Канаде погибли сотни людей. Специалисты предупреждают, что планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальное повышение температур.

Фото: pixabay.com

Такая жара — чрезвычайно редкое событие для канадского региона, которое случается в диапазоне тысячи лет. Оно происходило бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление, считают эксперты группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution.

Специалист из Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филипп заявил, что в будущем такая жара будет наступать чаще, хоть раньше это было невозможно.

Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал жаркую погоду в Татарстане в июле.

Татьяна Леухина