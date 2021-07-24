Этой ночью в Татарстане похолодает до +7 градусов

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа

В Татарстане этой ночью похолодает до +7 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами ночью пройдет кратковременный дождь. Днем осадков не ожидается, температуры воздуха поднимутся до +24 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Гидрометцентра России, среднесуточные температуры воздуха окажутся на 3—4 градуса ниже многолетних значений. Погода несколько улучшится с 27 июля: ночью еще будет прохладно: +10... 15°, а уже днем воздух прогреется до 21... 26°.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев ранее предупредил татарстанцев о том, что 24 и 25 июля в Татарстане станут самыми холодными днями второго летнего месяца. Это связано с тем, что республика находится под влиянием циклона. Холодный атмосферный фронт приводит к понижению температуры и приносит осадки.

