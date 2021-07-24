Хуснуллин заявил, что поставил задачу ускорить строительство автотрассы М-12 Москва — Казань

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил строителям по возможности ускорить строительство автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.

Техническая готовность трассы к концу года должна составить 20%. Хуснуллин заметил, что в России никогда не строилась дорога протяженностью 810 км за три года.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Скажу по секрету, я действительно поставил задачу строителям: у кого готовы хотя бы по 20—40 километров, уже сдавать (в эксплуатацию). Мы над этим работаем, — приводит «РИА Новости» его слова.

В начале июля Хуснуллин рассказывал, что стоимость продления трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска, а также замыкание дороги составит 200—250 млрд рублей. Постепенное открытие трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург стартует уже в следующем году. Основную часть дороги откроют в 2023 году.



Татьяна Леухина