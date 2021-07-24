В Казани на Баумана фанаты «Спартака» спели песню МакSим «Знаешь ли ты»

В Казани на улице Баумана засняли фанатов футбольного клуба «Спартак», исполняющих песню МакSим «Знаешь ли ты». Видео опубликовал telegram-канал «Спорт Сарае».

Сегодня в столице Татарстана проходит матч 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком». Игра начнется в 20.00 по мск. Матч на «Ак Барс Арене» пройдет со зрителями. Игру смогут посетить не более 30% от вместимости «Ак Барс Арены» с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

В начале июля менеджер поп-певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова поблагодарила болельщиков «Спартака» за ролик в поддержку исполнительницы. «Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться!» — написала она в комментарии под видео, на котором фанаты поют композицию «Знаешь ли ты» рядом с одним из баров Екатеринбурга.