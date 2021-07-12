Первый туристический поезд из Казани в Самару прибудет в конце июля

Из Казани в Самару 30 июля прибудет первый туристический поезд в рамках проекта «Все оттенки Жигулевского». Поезд прибудет в Самару уже на следующий день, сообщает правительство Самарской области.



Согласно туристической программе, за день гости смогут посетить Самару и Тольятти и посмотреть их самые яркие объекты. Второй поезд прибудет из Казани 20 августа.

Туристическая программа предполагает гастрономическую составляющую, организаторы обещают организовать завтраки, обеды и ужины только из местных продуктов, приготовленные в лучших городских ресторанах.



Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко