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Первый туристический поезд из Казани в Самару прибудет в конце июля

04:19, 12.07.2021
Первый туристический поезд из Казани в Самару прибудет в конце июля
Фото: pixabay.com

Из Казани в Самару 30 июля прибудет первый туристический поезд в рамках проекта «Все оттенки Жигулевского». Поезд прибудет в Самару уже на следующий день, сообщает правительство Самарской области.

Согласно туристической программе, за день гости смогут посетить Самару и Тольятти и посмотреть их самые яркие объекты. Второй поезд прибудет из Казани 20 августа.

Туристическая программа предполагает гастрономическую составляющую, организаторы обещают организовать завтраки, обеды и ужины только из местных продуктов, приготовленные в лучших городских ресторанах.

Фото: pixabay.com

В России стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком за путевки. Он продлится до 31 июля.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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