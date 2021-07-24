В Татарстане убрано 24% сельхозплощадей

К уборке хлеба в Татарстане приступили все районы, обмолочено 370 тыс. га или 24% от плана (65% озимых), намолочено 650 тыс. тн, сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.



Наивысшие темпы уборки показывают районы: Заинский — 14 тыс.га (42%), Чистопольский — 20 тыс.га (39%), Мензелинский — 19 тыс.га (38%), Зеленодольский — 5 тыс.га (38%), Спасский — 16 тыс.га (37%), Алькеевский — 14 тыс.га (34%), Нурлатский — 15 тыс.га (35%).

Максимальную урожайность с убранных площадей зафиксировали у Тетюшского — 24,8 ц/га, и Заинского — 22,8, Тукаевского — 22,5, Сармановского — 21 ц/га районов.

В Татарстане есть 3 390 зерноуборочных комбайнов. Такое число позволяет провести уборочные работы за 30-35 дней, но парк задействован не полностью в связи с поломками. Сейчас поломки устраняют, чтобы сократить период простоя.

Маргарита Головатенко