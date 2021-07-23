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За сутки в России выявлено 23 811 случаев заболевания коронавирусом

11:22, 23.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявлено 23 811 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 23 811 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 078 522 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 22 547 человек, всего выздоровевших — 5 450 004 человека. За сутки коронавирус унес жизни 795 россиян, всего от инфекции скончались 152 296 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За прошлые сутки в России коронавирусом заболел 24 471 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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