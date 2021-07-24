Грудные дети болеют коронавирусом в 26 раз чаще, чем зимой

Дельта-штамм коронавируса чаще уханьского поражает детей. Так, груднички сейчас болеют коронавирусом в 26 раз чаще, чем зимой. Об этом рассказал ТАСС главный врач «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков. Но вакцинацию, по его мнению, надо будет начинать с подростков 14 — 17 лет (как только будет испытана вакцина и подберут оптимальные дозировки).

— Я за вакцинацию подростков 14-летнего возраста, потому что их организм почти как взрослый. У них уже выражено половое созревание, пубертат так называемый, а коронавирус, к сожалению, размножается в репродуктивных органах и поражает их, — говорит Тимаков.

Исследование вакцины «Спутник V» на подростках с 12 до 17 лет уже началось в Москве, в двух детских больницах. 6 июля 21 ребенок получил первый компонент, а всего в этом исследовании принимают участие 100 детей. А 9 июля Роспотребнадзор РФ сообщил, что самые уязвимые к штамму дельта люди — это молодежь от 14 до 29 лет. Так что актуальность подростковой вакцинации никакому сомнению не подвергается.

Напомним, в пятницу татарстанский педиатр Светлана Сенек рассказала, что делать, если если ребенок заболел:

— Если ребенок (любого возраста) все же заболел, следует обязательно вызвать участкового врача на дом. Насторожить родителей должны следующие симптомы: если у ребенка несколько дней присутствует субфебрильная температура, слабость, вялость. При заболевании детей ковидом интоксикация и температура бывают не очень выраженными, однако в любом случае это повод для обращения за медицинской помощью, так как в дальнейшем это поможет предотвратить развитие осложнений.



Людмила Губаева