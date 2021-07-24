За пятницу в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими

В Казани за 23 июля произошло шесть ДТП с пострадавшими (два столкновения, два наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста и падение в автобусе). Еще 97 ДТП — с материальным ущербом.



Четырех водителей задержали в пьяном состоянии, у стольких же водителей не было прав. В отделы полиции доставили семь водителей по подозрению в преступлениях.

Со стороны электросамокатчиков пресекли 40 правонарушений, сообщает ГИБДД города.

23 июля в 06.30 в Набережных Челнах водитель экскаватора-погрузчика, двигаясь по правой полосе при съезде на проспект КАМАЗа со стороны улицы Машиностроительной, совершил наезд на челнинца 1965 года рождения — мужчина скончался на месте. Пешеход вышел на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

За среду, 21 июля, в Казани произошло 101 ДТП. Три из них — с пострадавшими (два столкновения и один наезд на пешехода), остальные — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко