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В Челнах водитель экскаватора насмерть сбил мужчину

14:36, 23.07.2021
В Челнах водитель экскаватора насмерть сбил мужчину
Фото: pixabay.com

23 июля в 06.30 в Набережных Челнах водитель экскаватора-погрузчика, двигаясь по правой полосе при съезде на проспект КАМАЗа со стороны улицы Машиностроительной, совершил наезд на челнинца 1965 года рождения — мужчина скончался на месте. За рулем экскаватора был 31-летний житель Тукаевского района РТ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По предварительным данным, виновником ДТП является пешеход. Он вышел на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад на 829-м км автодороги Москва — Уфа М-7 «Волга» водитель автомобиля МАЗ с прицепом-цистерной сбил 31-летнего жителя Пестречинского района — мужчина скончался на месте.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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