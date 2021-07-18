На организацию питания школьников Казани в новом учебном году направят более 192 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани планируют потратить на организацию питания учеников 1—4-х классов в школах в новом учебном году свыше 192 млн рублей из муниципального бюджета. Тендер на оказание услуги опубликован на портале госзакупок.

Всего в перечне 46 школ Приволжского и Вахитовского районов Казани, которые в 2021/22 учебном году необходимо обеспечить продуктами питания.

В меню обозначены 108 наименований. Среди них картофель, свежая морковь и свекла, огурцы, помидоры, урюк, шиповник, кофейный напиток, геркулес, различные крупы, молочные продукты (творог 5%, сметана, молоко и т. п.), голландский сыр, мясо птицы и разные виды рыбы, блинчики и т. д.

Подать заявку на участие в тендере можно до 10 августа. Услуги по организации питания школьников необходимо оказывать с даты подписания контракта по 31 мая 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани с 11 января 2021-го во всех школах заработал родительский контроль за питанием детей. В едином чек-листе взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.





Татьяна Демина