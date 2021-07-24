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Казань не вошла в топ-городов, в которых россияне хотели бы жить на пенсии

01:31, 24.07.2021
Казань не вошла в топ-городов, в которых россияне хотели бы жить на пенсии
Фото: Максим Платонов (архив)

Казань не вошла в топ-городов, в которых россияне хотели бы жить после выхода на пенсию. За столицу Татарстана проголосовали 1% опрошенных.

В Москве на пенсии предпочли бы жить 16% россиян, в Санкт-Петербурге — 15%, в Сочи — 12%. В топ-5 также вошли Краснодар (6%) и Калининград (3%).

Менее 1% голосов как и Казань набрали Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Анапа, Барнаул, Белгород, Геленджик, Кисловодск, Пермь, Псков, Саратов, Ставрополь, Феодосия, Тверь, Ялта, и Ярославль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также менее 1% голосов набрал вариант проживания в пенсионном возрасте в деревне, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ». Всего в опросе приняли участие более 5 тыс. человек из всех российских регионов.

В России грядет очередная пенсионная реформа, подготовленная Центробанком и ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ). По замыслу идеологов, она должна стимулировать население активнее участвовать в накоплении будущей пенсии. Подробнее — в материале.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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