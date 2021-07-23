«Ростов» Карпина проиграл «Динамо» в стартовом матче сезона в РПЛ
«Ростов» дома проиграл московскому «Динамо» (0:2) в стартовом матче сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Голы в составе «бело-голубых» забивали Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Встреча прошла при пустых трибунах из-за ограничений по коронавирусу, установленных ростовским Роспотребнадзором.
Напомним, ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин получил назначение на пост главного тренера сборной России по футболу.СпортФутбол
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