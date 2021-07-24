Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов, дождь и гроза

В субботу, 24 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. При грозе порывы могут достигать до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +19..+24 ˚С. В Казани синоптики прогнозируют от +20 до +22 градусов, в Набережных Челнах — от +21 °С до +24 °С.

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане в выходные дни спадет жара. Температуры днем будут подниматься максимум до +24 градусов.



Татьяна Демина