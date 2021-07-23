В Казани пройдут соревнования по прыжкам в воду V летней Спартакиады молодежи России

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани состоится финальный этап V летней Спартакиады молодежи России по прыжкам в воду. Его проведут в Дворце водных видов спорта с 30 июля по 4 августа.

Участие в Спартакиаде примут 12 команд, в том числе и из Татарстана. Республику представят Александр Белевцев, Глеб Касьянов, Артем Трубин, Лейла Салямова и Карина Шкляр, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Соревноваться также будут спортсмены из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

V летняя Спартакиады молодежи (юниорская) России проходит по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В мае в казанском Дворце водных видов спорта прошел чемпионат России по прыжкам в воду. Программа соревнований включала в себя индивидуальные, синхронные, синхронные — смешанные, а также парные прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки у мужчин и женщин, командные соревнования. Чемпионат был отборочным для формирования сборной команды России, которая участвует Олимпиаде в Токио.

Татьяна Демина