С трамплина и с вышки: как в Казани проходит отбор на Олимпиаду в Токио

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. В нем примут участие около 150 спортсменов. Программа соревнований включает в себя индивидуальные, синхронные, синхронные – смешанные, а также парные прыжки с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки у мужчин и женщин, командные соревнования. Чемпионат является отборочным для формирования сборной команды России, которая примет участие в предстоящей Олимпиаде в Токио.
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