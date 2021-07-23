В Казани вновь зафиксировали превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани в четвертый раз за неделю зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Это следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.



Так, ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72 зарегистрировал формальдегид на уровне 0,054 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.

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Станция мониторинга №7, расположенная на ул. Декабристов, 183, зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества на 0,008 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 22 июля по 07.00 23 июля.

«Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышением ПДК вредных веществ в воздухе Казани объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Татьяна Демина