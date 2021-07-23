Блогер Юрий Хованский извинился за песню о «Норд-Осте»

Арестованный блогер Юрий Хованский написал открытое письмо, в котором извинился за свою песню о теракте на мюзикле «Норд-Ост». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню», — отметил Хованский.

10 июня в Санкт-Петербурге суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат Виктория Мартыненко, защищающая блогера, заявила, что он признал вину частично, и отметила, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.



Алексей Нечаев