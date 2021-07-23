«Уфа» подписала ангольца Эгаша Касинтуру из мини-футбола
«Уфа» объявила о заключении контракта с ангольским нападающим Эгашем Касинтурой. Соглашение с футболистом рассчитано на три ближайших сезона.
24-летний Касинтура ранее не выступал в большом футболе. После переезда в Россию в возрасте 18 лет Эгаш играл в мини-футбольной команде «Новая Генерация».
На уровне Суперлиги Касинтура провел 51 матч, в которых отметился 23 забитыми голами и признавался лучшим игроком команды в сезоне-2019/20.
Нападающий находился на просмотре в уфимской команде, после чего клуб принял решение предложить игроку профессиональный контракт.
Ранее «Уфа» представила три новых комплекта игровой формы на предстоящий сезон.СпортФутбол Башкортостан
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