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«Уфа» представила три новых комплекта игровой формы на сезон 2021/22

10:00, 23.07.2021
«Уфа» представила три новых комплекта игровой формы на сезон 2021/22
Фото: скриншот

Футбольный клуб «Уфа» представила три новых комплекта игровой формы на сезон-2021/22.

Видеоролик с представлением формы команды опубликован в социальных сетях клуба. Комплекты выполнены в белом, фиолетовом и черно-розовом вариантах.

В презентации на видео с новой формой предстали футболисты основной команды Боян Йокич, Мориц Бауэр и Вячеслав Кротов.

Свой первый матч в новом чемпионате страны «Уфа» проведет 25 июля. В этот день башкирский клуб сыграет в Москве против столичного ЦСКА.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сложностях с финансированием клуба.

СпортФутбол Башкортостан
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