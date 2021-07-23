«Уфа» представила три новых комплекта игровой формы на сезон 2021/22
Футбольный клуб «Уфа» представила три новых комплекта игровой формы на сезон-2021/22.
Видеоролик с представлением формы команды опубликован в социальных сетях клуба. Комплекты выполнены в белом, фиолетовом и черно-розовом вариантах.
В презентации на видео с новой формой предстали футболисты основной команды Боян Йокич, Мориц Бауэр и Вячеслав Кротов.
Свой первый матч в новом чемпионате страны «Уфа» проведет 25 июля. В этот день башкирский клуб сыграет в Москве против столичного ЦСКА.
Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сложностях с финансированием клуба.СпортФутбол Башкортостан
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