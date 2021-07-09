Прием заявок на стрит-арт фестиваль «ФормART» продлен до 14 июля

Фото: Ринат Назметдинов

Подать заявку на участие в фестивале стрит-арта «ФормART», проводимого в ПФО, можно до 14 июля, сообщает Министерство по делам молодежи РТ.



В этом году тематика конкурсных работ — потенциал развития страны и новые технологии под единым брендом «Взгляд в будущее». Художники могут представить работы на темы новые технологии, человек и наука, мир будущего.

Фестиваль проводится с целью поддержки творчества молодых художников и создания современной городской среды. Участвовать могут проживающие в ПФО стрит-арт художники и художники-любители от 16 до 35 лет.

В прошлом году граффити были посвящены врачам и их борьбе с коронавирусом. Казанский мурал «Улей» на улице Чуйкова не занял призового места на фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

Маргарита Головатенко