В Татарстане прокурор запросил для «душителя» дальнобойщиков 18 лет колонии

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

По одному эпизоду оправдать, семь прекратить за сроком давности, а еще по трем назначить наказание в 18 лет колонии строгого режима. Такую предложение со стороны гособвинителя прозвучало в прениях Верховного суда РТ по делу участника лжемилицейской банды из Челнов, нападавшей на дальнобойщиков на трассе М-7 в начале 2000-х годов.



Главной сенсацией прений стала позиция прокурора Андрея Кропотова по сроку давности. Он не согласился с доводами предварительного следствия о том, что обвиняемый Сергей Зузлев прожил девять лет в бегах. Аргументировал это тем, что дело против Зузлева было возбуждено и прекращено за отсутствием состава преступления еще в начале 2002 года, мера пресечения в виде подписки о невыезде была отменена.

Когда дело возобновили в 2011 году, Зузлев в Челнах уже не проживал, об объявлении в федеральный розыск не знал, данных, что ему направлялись повестки следствия и он их игнорировал — в деле нет, отметил гособвинитель. Поэтому нет оснований утверждать, что фигурант скрывался, и приостанавливать течение сроков давности.

Кропотов отметил — 15-летний сроки давности привлечения к уголовной ответственности для таких особо тяжких преступлений Зузлева, как соучастие в банде, пять разбоев и грабеж в составе организованной группы истекли в 2016-2018-м годах. Он просил признать подсудимого виновным по данным эпизодам, назначить ему наказание и освободить от него по нереабилитирующим обстоятельствам.

Также гособвинитель считает доказанным непосредственное участие Зузлева в убийствах четырех человек — трех водителей-дальнобойщиков и приехавшего в Набережные Челны коммерсанта из Туркменистана.

Какую позицию на процессе занял сам подсудимый, и что о действиях банды рассказали его осужденные подельники — в материале «Реального времени».